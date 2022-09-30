Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика30 сентября 2022 11:09

Путин уведомил Госдуму о просьбе ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожья об их принятии в состав России

В ближайшее время президент подпишет договоры о вхождении в Россию сразу четырех новых субъектов
Александр КИСЛОВ
Владимир Путин готовится принять важнейшее решение о включении в состав России Донбасса и освобожденных территорий Украины

Владимир Путин готовится принять важнейшее решение о включении в состав России Донбасса и освобожденных территорий Украины

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин официально уведомил Госдуму о предложении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей войти в состав РФ. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

"Президент Российской Федерации уведомил Государственную Думу о предложениях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области о принятии их в Российскую Федерацию в качестве новых субъектов", - передает слова политика официальный телеграм-канал нижней палаты российского парламента.

В Кремле ранее сообщили, что президент РФ Путин 30 сентября 2022 года подпишет договоры о вхождении республик Донбасса, Херсона и Запорожья в состав России. Госдума и Совфед РФ одобрят решение о вхождении новых территорий в состав страны спустя несколько дней.

С соответствующей просьбой к российскому лидеру ранее обратились главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также руководители временных военно-гражданских администраций (ВГА) Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдой и Евгений Балицкий.