Путин уведомил Госдуму о просьбе ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожья об их принятии в состав России

Владимир Путин готовится принять важнейшее решение о включении в состав России Донбасса и освобожденных территорий Украины Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин официально уведомил Госдуму о предложении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей войти в состав РФ. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

"Президент Российской Федерации уведомил Государственную Думу о предложениях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области о принятии их в Российскую Федерацию в качестве новых субъектов", - передает слова политика официальный телеграм-канал нижней палаты российского парламента.

В Кремле ранее сообщили, что президент РФ Путин 30 сентября 2022 года подпишет договоры о вхождении республик Донбасса, Херсона и Запорожья в состав России. Госдума и Совфед РФ одобрят решение о вхождении новых территорий в состав страны спустя несколько дней.

С соответствующей просьбой к российскому лидеру ранее обратились главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также руководители временных военно-гражданских администраций (ВГА) Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдой и Евгений Балицкий.