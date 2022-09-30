МИД РФ рекомендовал россиянами критически подходить к поездкам в Черногорию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам «критически подходить» к планированию поездок в Черногорию, учитывая недружественных действий Подгорицы в адрес Москвы. Такое заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«С учетом недружественного поведения черногорской администрации и, принимая во внимание нагнетаемую атмосферу враждебности, вынуждены рекомендовать соотечественникам критически подходить к планированию поездок в Черногорию», - заявила дипломат.

По ее словам, «на ближайшую перспективу» оказание консульского содействия со стороны Черногории «не представляется возможным» из-за «сокращения до минимума» состава российского посольства в Подгорице. Захарова также подчеркнула, что Москва не оставит без ответа такие «недружественные действия».

В минувший четверг, 29 сентября, власти Черногории назвали персонами нон грата шесть российских дипломатов. При этом в 2022 году Подгорица уже высылала российских дипломатов в марте, а также апреле и августе.