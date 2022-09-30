На северо-востоке Москвы реконструируют Алтуфьевский пруд

Основной задачей является очистка пруда Фото: Алексей ФОКИН

За последние годы коммунальные службы столицы обновили несколько десятков городских прудов. Теперь на очереди - Алтуфьевский пруд на северо-востоке. Масштабная реконструкция водоема около усадьбы «Алтуфьево» уже началась. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков поделился некоторыми подробностями проекта.

«Основной задачей является очистка пруда от донных отложений, которых, по нашим оценкам, около 30 тысяч кубометров, и сохранение его экосистемы», - отметил заммэра.

По его словам, иловый осадок занимает более трети объема пруда. Из-за этого летом в воде активно цветут водоросли. Благодаря разработанному комплексу решений возможно сохранение сложившейся формы и основных характеристик водоема после реконструкции.

«Очистка от иловых отложений будет выполнена без полного спуска воды с использованием плавающего земснаряда, - уточнил Бирюков. - После извлечения осадок будет обезвожен на мобильном заводе, после чего очищенная вода вернется в пруд».

В результате для рыб, микроорганизмов и растений привычная жизнь сохранится. Кроме того, берега Алтуфьевского пруда по-прежнему будут откосными по всему периметру. Для облицовки бетонных плит используют гальку. На водоеме появятся две зоны биоплато с водной растительностью, замедляющей зарастание. Их общая площадь - 815 квадратных метров. Горожане и туристы смогут увидеть полностью обновленный Алтуфьевский пруд в будущем году.