На аукционе Christie's в Азии выставят на торги скелет тираннозавра за 25 млн долларов, фото: Christie's

Аукцион Christie's Hong Kong впервые выставит полный скелет тираннозавра на торгах в Азии. Он будет представлен на торгах искусством 20-21-х веков 30 ноября 2022 года.

Эстимейт - от 15 до 25 млн долларов.

Длина скелета составляет 43 фута (чуть более 13 метров), высота — 16 футов (4,9 метра), ширина — 7 футов (более двух метров), вес — свыше трех тысяч фунтов (1361 килограммов). Плотность костей составляет 54%.

Ранее сообщалось, что аукционный дом Silverstone выставил на продажу созданный специально для принцессы Дианы Ford Escort RS Turbo Series 1 1985 года выпуска. Первоначальная цена лота не называется, но организаторы уверены, что любая стартовая сумма в ходе торгов взлетит многократно.

Также стало известно, что арестованную в Гибралтаре яхту Пумпянского продадут на аукционе. Судно оценивается в 75 миллионов долларов.