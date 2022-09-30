В Тюменской области рабочие, ремонтируя дорогу, разбили другую и забыли восстановить

В Тюменской области рабочие во время строительства одной дороги разбили другую Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тюменской области дорожники постарались «на славу» – пока они ремонтировали одну дорогу, другую совсем разбили. Жители ишимских деревень Тоболово, Завьялово и Кукарцево теперь могут обратиться в прокуратуру – по крайней мере, так им советуют в социальных сетях, где они пожаловались на свою проблему.

По словам местных жителей, дорогу разнесли во время работ по реконструкции дороги в деревню Михайловка. Тяжелые машины с гравием просто раздавили ее, образовались ямы и выбоины. Теперь сельчане не могут ехать нормально, приходится двигаться медленно со скоростью 10-20 километров в час, передает «Наш город».

«Обещали восстановить, но, видимо, либо забыли, либо снега ждут. Дорожники, установили знаки 50/70 километров в час, но сейчас здесь нельзя ехать более 10/20 километров», – жалуются ишимцы.

Комментаторы в социальных сетях выразили озабоченность этой проблемой: «Может произойти трагедия – ведь даже скорая не успеет доехать до человека, которому стало плохо»; «Что про деревни говорить – тут окраины города не лучше».