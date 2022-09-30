В Еврокомиссии заявили, что ЕС и G7 заморозили активы российских предпринимателей на 30 млрд евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Европейского союза и «Большой семерки» (G7) заморозили активы российских предпринимателей на сумму в 30 млрд евро. Такое заявление в пятницу, 30 сентября, сделал, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в ходе выступления на форуме «Новая экономика» в Мадриде.

«За это время удалось заморозить 14,6 млрд евро олигархов в Европе. Вместе с G7 это 30 млрд евро», - заявил еврокомиссар, добавив, что при взгляде «на Центральный банк России, то это резервы Центрального банка России, там конфисковано 300 млн евро».

Рейндерс также заявил, что в Испании был заморожен 41 млн евро активов российских предпринимателей. По его словам, «в одном или двух государствах» Европейского союза на было заморожено ни одного актива. Как уточнил, была получена информация, что в Венгрии были заморожены активы на 3 тысячи евро. «Это очень странно», - отметил он

Напомним, накануне появилась информация о том, что может войти восьмой пакет антироссийских санкционных ограничений Евросоюза. Среди прочего называли ограничение импорта некоторых видов сталепрокатной продукции и металлов.