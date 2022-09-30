Премьер Британии Трасс пригрозила России новыми санкциями после референдумов

Лиз Трасс Фото: REUTERS

Премьер Британии Лиз Трасс заявила, что страна предпримет новые меры в отношении России на фоне референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ.

"Мы, не колеблясь, примем дальнейшие меры, в частности, введение новых санкций, чтобы парализовать военную машину президента России Владимира Путина", - написала Трасс на своей странице в соцсети.

Также на прикрепленном фото Трасс отмечает, что Британия "никогда не признает" Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области в составе РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 сентября 2022 года можно прочитать здесь.