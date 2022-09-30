В Приморье сотрудницу полиции арестовали за взятки на $12 тысяч

Женщина брала взятки от иностранцев Фото: Олег ЗОЛОТО

Попытка обогатиться нечестным путем всегда оборачивается наказанием. Яркий пример – ситуация в Приморском крае, где теперь уже бывшая сотрудница полиции целых три года брала взятки от иностранцев, а в ответ выдавала разрешения на временное проживание в России. Как пояснили в издании vostokmedia.com, женщина умудрилась заработать кругленькую сумму.

В следственном комитете региона раскрыли подробности дела. Так, в период с 2017 до 2020 года правоохранитель успела провернуть минимум десять подобных афер, за каждый документ она брала примерно 1,5 тысячи долларов. В итоге ее «куш» составил больше 12 тысяч в американской валюте.

В отношении предприимчивой, но в то же время наивной дамочки завели уголовное дело за получение взятки в значительном размере, это часть 2 статьи 290 УК РФ. Расследование завершено, обвиняемая ознакомлена с материалами дела. Теперь ее ждет скамья подсудимых и наказание – или штраф в размере от 200 тысяч до 1,5 миллиона рублей, или тюремное заточение на срок до шести лет.