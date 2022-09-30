Власти ДНР пообещали, что трибунал по военным преступлениям Украины состоится

Трибунал по военным преступлениям Киева обязательно состоится, официально заявили в ДНР Фото: REUTERS

Трибунал по военным преступлениям Украины в Донбассе обязательно состоится, но в каком виде он будет проходить, будет решено после гармонизации законодательства Донецкой Народной Республики с российским. С соответствующим заявлением выступила депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина.

"Мы все понимаем, что сейчас не время его проводить под обстрелами. Преступники не уйдут от наказания. В каком виде будет назначаться наказание в связи со вхождением в правовое поле РФ, так как там мораторий на смертную казнь, это будет ясно чуть позже, когда мы окончательно гармонизируем законодательство. В любом случае, наше законодательство не будет противоречить законодательству федеральному", - цитирует донецкого парламентария информагентство РИА Новости.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял о том, что "украинские боевики и неонацисты", которые на протяжении многих лет обстреливали республики Донбасса, уничтожая их жителей, обязательно понесут заслуженное наказание. По его мнению, суд на военнослужащими ВСУ, взятыми в плен на территории Донецкой народной республики, вполне мог бы пройти в формате масштабного трибунала.

Пушилин уточнил, что участие в трибунале могут принять не только представители РФ и ДНР, но и представители целого ряда дружественных России государств.