Российские войска уничтожили до 200 украинских военных и 30 тонн артбоеприпасов в районе Краматорска Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили до 200 украинских военных и 30 тонн артиллерийских боеприпасов ВСУ, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Ракетными ударами по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и складу ракетно-артиллерийского вооружения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск уничтожено до 200 националистов, 23 единицы военной техники и свыше 30 тонн боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии», – рассказал она на брифинге.

Кроме того, российскими войсками уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Днепропетровской области и городе Николаев, два полевых пункта заправки техники 93-й механизированной бригады ВСУ в ДНР, а также цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У» на территории производственного объединения «Южный машиностроительный завод»в Днепре.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Вооруженные силы России уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS под Николаевом, два склада боеприпасов в ДНР и потопили украинский бронированный катер типа «Гюрза» в районе порта Очаков.