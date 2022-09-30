Режим "открытое небо" вводится в аэропорту Калининграда на два года

В Калининграде вводится "открытое небо" Фото: Алексей БУЛАТОВ

По просьбе губернатора Калининградской области Антона Алиханова власти России приняли решение ввести режим "открытое небо" в аэропорту Калининграда. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

"С 1 октября 2022 года в аэропорту Калининграда вводится режим «открытое небо». Данный режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из Калининграда используя третью, четвертую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства", - говорится в сообщении.

Это позволит аэропорту "Храброво" расширить географию полетов и привлечь к сотрудничеству новых авиаперевозчиков, уточнили в ведомстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, Росавиация вновь приняла решение о продлении режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и в центральной части России. Данная мера будет действовать по меньшей мере до 10 октября 2022 года.

Напомним, сразу несколько иностранных авиакомпаний возобновили полеты в Россию или планируют это сделать в ближайшее время. Среди направлений рейсов есть и экзотические. Подробнее о том, куда теперь можно отправиться, читайте в материале KP.RU.