Медведев прибыл в Кремль на церемонию подписания договоров с новыми территориями

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев приехал в Кремль на церемонию подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областей, сообщает РИА Новости.

Начало мероприятия запланировано на 16:00 по московскому времени.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По результатам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ выступили 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 сентября 2022 года можно прочитать здесь.