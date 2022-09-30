Экспорт из Турции в Россию достиг рекордных показателей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экспорт в Россию из Турции в августе 2022 году вырос в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В прошлом году данный показатель составлял - 451 млн долларов, а в этом - 949 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные турецкого национального института статистики, оглашенные в пятницу, 30 сентября.

Специалисты такой рост рекордным на фоне антироссийских санкций. Как уточняется, Россия стала первой среди импортеров в Турцию, поставив в августе товары примерно на 6,3 млрд долларов.

В целом объем турецкого экспорта вырос за август 2022 года на 13,1% по сравнениюс аналогичным периодом 2021 года, и составил 21,3 млрд доллара, а импорт - 32,5 млрд доллара, что на 40,4% выше показателей прошлого года.

Главным импортером продукции Турции в августе 2022 года стала Германия, которая закупила товаров на 1,6 млрд долларов, а вторыми следуют США (1,48 млрд долларов). Далее в пятерку входят Ирак (1,25 млрд долларов), Великобритания (1,1 млрд долларов) и Россия.

Россия стала главным поставщиком, импортировав товары на сумму 6,29 млрд долларов. Вторым идет Китай (4,14 млрд долларов), а уже потом Германия (2,49 млрд долларов), Швейцария (1,75 млрд долларов) и США (1,3 млрд долларов).