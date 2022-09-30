Шойгу заявил о начале большой программы "анти-Россия" после возвращения Крыма

Сергей Шойгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что состояние мира изменилось за восемь лет с возвращения России полуострова Крым. По его словам, стало ясно, что речь идет о большой программе "анти-Россия".

«Конечно, [изменился мир за восемь лет], достаточно сильно. Стало понятно, что эти восемь лет были не первыми, и задолго до этого началось все то, что происходило потом», - заявил глава военного ведомства журналистам в пятницу, 30 сентября, перед началом церемонии принятия в состав Российской Федерации новых территорий.

По его словам, «в эти восемь лет как-то все сконцентрировалось и стало понятно, что речь даже не об Украине, речь о такой большой программе, которая называется "анти-Россия"».

Напомним, Договоры о принятии в Россию новых субъектов будут подписаны после выступления президента России Владимира Путина в Кремле 30 сентября 2022 года.