Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) войдут в состав России в тех же границах, что и была признана их независимость. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 30 сентября 2022 года

Официальный представитель Кремля уточнил, что речь идет о границах 2014 года. В связи с этим необходимо будет освободить часть территории ДНР, которая остается под контролем Киева, заключил Дмитрий Песков.

Напомним, референдумы о вхождении в состав России начались в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях в пятницу, 23 сентября 2022 года. Голосование проходило в течение пяти дней – до 27 сентября.

В ДНР за вхождение в состав России проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Запорожье – 93,11%, в Херсоне – 87,05%. В связи с этим главы этих субъектов обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять их в состав Российской Федерации.

Как ранее писал сайт KP.RU, задача по освобождению всей территории ДНР сохраняется. Об этом заявил Дмитрий Песков, комментируя цели специальной военной операции на Украине после проведения референдумов.

Отметим, что 30 сентября 2022 состоится подписание договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по итогам прошедших референдумов. Церемония запланирована на 15:00 по московскому времени. Прямую онлайн-трансляцию подписания договоров можно посмотреть на сайте KP.RU.