Захарова считает, что за решением выслать российских дипломатов из Черногории рассматривается западный след

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова Фото: Иван Макеев

Решение выслать из Черногории дипломатов из России стоит Запад, считает официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«За очередным антироссийским выпадом отчетливо просматривается западный след. За последние годы в Подгорице привыкли из корыстных политических побуждений безоговорочно следовать в хвосте навязанной англосаксами русофобской политики сдерживания», – приводятся слова дипломата на сайте ведомства.

Как отметила представитель МИД РФ, других объяснений того, как некогда дружественная Москве страна за короткое время превратилась в едва ли «форпост наступления на Россию.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 29 сентября, власти Черногории объявили шесть российских дипломатов персонами нон грата «в связи с деятельностью, которая противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях и взаимной признательности и уважению между двумя странами».