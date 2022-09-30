Путин: люди на референдумах сделали однозначный выбор

Владимир Путин Фото: REUTERS

Итоги прошедших в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов показали однозначный выбор проживающих в этих регионах людей, заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца сегодня, 30 сентября.

“Уважаемые граждане России, граждане ЛНР, ДНР, жители Херсонской и Запорожской областей, депутаты ГД, сенаторы РФ. Вы знаете, состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор”, - заявил российский лидер.

Также он добавил, что “это воля миллионов людей”.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По результатам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ выступили 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

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