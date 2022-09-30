Депутат Госдумы Водолацкий сообщил, что границ между новыми субъектами России не будет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Между новыми субъектами России никакой границы не будет, но возможны блокпосты, если в некоторых территориях будет объявлен режим контртеррористической операции (КТО), заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий.

"Если это субъект России, между субъектами РФ не может быть границ, но учитывая, что в ряде территорий может быть объявлен режим контртеррористической операции, то какие-то блокпосты могут быть", - уточнил политик, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что территории ДНР и ЛНР войдут в состав РФ в границах 2014 года, в которых Россия ранее признала независимость данных государств.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По результатам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ выступили 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.