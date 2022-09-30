Мединский объяснил производственной травмой появление в Кремле с тростью Фото: Борис КУДРЯВОВ

30 сентября Владимир Путин обратится к федеральному собранию с посланием. В Кремле пройдет подписание документов о вхождении в состав РФ четырех новых регионов.

Собираться на протокольное мероприятие законотворцы, министры, силовики стали заранее. В Кремле заметили помощник президента Владимир Мединского. Пропустить выступление он не мог, даже несмотря на травму. По коридорам Мединский передвигался, опираясь на трость.

Делать тайну из своей ситуации он не стал.ю но сразу заверил - со здоровьем все в порядке и уже почти полностью восстановился: гипс сняли, кость срослась.

- Производственная травма. Надо просто, как говорится, смотреть под ноги, а не летать в облаках, — поделился с Life помощник президента.

Владимир Мединский. Фото: кадр с видео

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца 30 сентября был подписан договоров о вхождении в РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, пишет "Известия".

Накануне Сергей Фомченков, командир добровольческого отряда БАРС-13 («Русский легион»), который держит оборону поселка Дробышево, расположенного чуть севернее и западнее Лимана, назвал крайне сложной обстановку в районе населенного пункта.

- Противник не оставляет попыток выбить нас из Дробышева. Противник многократно превосходит нас по численности, - сказал он RT.