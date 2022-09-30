Путин пообещал гражданам новых регионов поддержку всей Российской Федерации

Владимир Путин заявил, что вступающие в состав России регионы должны ощутить поддержку всей страны. Фото: REUTERS

Разрушенные во время боевых действий на территории республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей города и поселки будут восстановлены. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Обязательно отстроим разрушенные города и поселки, восстановим и будем развивать промышленные предприятия, системы пенсионного и социального обеспечения. Будем работать над повышением уровня безопасности, чтобы граждане новых регионов чувствовали поддержку всех регионов Российской Федерации», - сказал Путин в пятницу 30 сентября, выступая перед церемонией подписания договоров о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. Трансляция выступления президента доступна здесь.

Напомним, после подсчетов 100% голосов были озвучены результаты референдумов-2022 в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон проголосовали за присоединение к России.

Президент Российской Федерации уведомил Государственную Думу о предложениях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области о принятии их в Российскую Федерацию в качестве новых субъектов в пятницу 30 сентября.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии подписания договоров и выступления президента России Владимира Путина 30 сентября 2022 года.