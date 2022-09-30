Путин: Западу не нужна Россия. Она нужна нам

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия всегда сможет защитить свои ценности, несмотря на то, что Запад думает, что ему все сойдет с рук, заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца сегодня, 30 сентября.

“Россия всегда будет Россией. Мы и сейчас защитим и наши ценности и нашу Родину. Запад думает, что ему все сойдет с рук. Соглашения о стратегической безопасности летят в корзину, твердое обещание не расширять НАТО на Восток обернулись грязным обманом. Только и слышим со всех сторон - Запад отстаивает порядок, основанный на правилах. Кто видел эти правила? Сплошной обман, двойные, или уже тройные стандарты”, - заявил российский лидер.

Также Путин добавил, что важнейшим мотивом действий Запада является сохранение “ренты гегемона”, их интересам отвечает десуверенизация.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 сентября 2022 года можно прочитать здесь.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии подписания договоров и выступления Владимира Путина