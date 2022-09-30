Путин назвал русофобию расизмом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин назвал русофобию расизмом, указав на то, что западные страны «нагло» делят мир на вассалов и тех, кто должен пополнить список дикарей.

«Запад делит мир нагло на вассалов и тех, кто должен пополнить список дикарей. Ярлыки "изгой" уже готов. Ничего нового в этом нет. Западные элиты такими и остались – колонизаторскими», - заявил российский президент.

Путин также заявил, что западным странам нужно напомнить время Средневековья, отметив, что Запад «начал свою политику еще в период Средневековья». «То, что они делали - подсаживали целые народы на наркотики, истребляли целые этносы, устраивали охоту на людей как на зверей. Мы - гордимся тем, что в 20 веке именно наша страна возглавила антиколониальное движение», - добавил глава государства.

Напомним, Путин также заявил, что Запад сбросил маски в ситуации на Украине.

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