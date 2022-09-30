Путин обвинил англосаксов в диверсиях на «Северных потоках» Фото: REUTERS

За диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» стоят англосаксы, заявил президент России Владимир Путин.

«Англосаксам мало санкций – они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт: организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», – сказал глава государства в ходе выступления в Кремле.

Как писал сайт KP.RU, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2».

Между тем Служба безопасности Швеции назвала инциденты на газопроводах грубой диверсией и допустила участие в них «иностранных сил».

ФСБ России возбудила дело о международном терроризме из-за повреждений на «Северных потоках».

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии подписания договоров и выступления Владимира Путина