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Политика30 сентября 2022 12:45

Путин обвинил англосаксов в диверсиях на «Северных потоках»

Они фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры, заячвил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин обвинил англосаксов в диверсиях на «Северных потоках»

Путин обвинил англосаксов в диверсиях на «Северных потоках»

Фото: REUTERS

За диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» стоят англосаксы, заявил президент России Владимир Путин.

«Англосаксам мало санкций – они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт: организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», – сказал глава государства в ходе выступления в Кремле.

Как писал сайт KP.RU, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2».

Между тем Служба безопасности Швеции назвала инциденты на газопроводах грубой диверсией и допустила участие в них «иностранных сил».

ФСБ России возбудила дело о международном терроризме из-за повреждений на «Северных потоках».

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии подписания договоров и выступления Владимира Путина