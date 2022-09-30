Путин уличил Европу в вывозе хлеба с Украины Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин завил, что европейские страны вывозят хлеб с Украины. Такое заявление он сделал во время своего обращения к нации в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в пятницу, 30 сентября.

«Послушайте, интересно что это за союзничество такое. Весь мир знает, что за руководителями этих стран мира следят. Это - позор. И позор для тех, кто молча глотает это хамство. Разработку биологического оружия называют благородными медицинскими исследованиями. Миллионы людей терпят лишения. Вот вывозят хлеб с Украины. А куда идет? В те же европейские страны», - заявил российский лидер.

Напомним, президент России также заявил, что западные страны сбросили маски в ситуации на Украине, а украинские граждане смогли увидеть, что «правящие круги Запада готовят всему человечеству». Кроме того, по его словам, западные страны «нагло» делят мир на вассалов и тех, кто будет пополнять список дикарей.

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