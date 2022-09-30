Путин сообщил, что Россия не стремится к возвращению СССР

Владимир Путин публично обратился к российскому народу и западным элитам Фото: kremlin.ru

Россия не стремится к восстановлению Советского Союза, ей это не нужно. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей).

«Советского Союза нет, прошлого нет. Да и России сегодня это уже и не нужно, мы к этому не стремимся», — сказал он.

В 1991 году в Беловежской Пуще был развален СССР — и люди в одночасье оказались оторванными от своей Родины, считает российский лидер.

Владимир Путин также заявил, что последние руководители Советского Союза развалили страну, поставив народ просто перед фактом:

«Это по живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой», - подчеркнул президент РФ.

По словам Путина, СССР был великой сверхдержавой, но восстанавливать его российские власти точно не намерены.