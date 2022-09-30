Путин напомнил, что суверенные страны автоматически зачисляют в разряд врагов Запада

Владимир Путин Фото: REUTERS

Запад сразу зачисляет в разряд врагов государства, которые стремятся к суверенитету, заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца сегодня, 30 сентября.

“Все те государства, которые стремятся подлинным суверенитетом, автоматически зачисляются в разряд врагов. Свои неоколониальные планы преподносят с претензией на миролюбие. По сути означает одно - подрыв любых суверенных центров развития. Мы уже слышали про сдерживание России, Китая, Ирана. На очереди и другие страны. Мы же знаем - как что не понравится, сразу же вводят санкции. Это же практика и будет расширяться”, - заявил российский лидер.

При этом Путин добавил, что большинство страны “ выбирает разумный путь сотрудничества с Россией”.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза предварительно согласовали восьмой пакет санкций в отношении России в связи с проведением референдумов о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской области, рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По результатам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ выступили 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

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