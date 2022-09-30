Путин указал на нежелание западных элит искать выход из кризиса

Путин указал на нежелание Запада искать выход из кризиса. Фото: REUTERS

Западные элиты не желают искать выход из возникшего по их вине кризиса, называя «источником всех бед» Россию. Об этом сказал президент России Владимир Путин в пятницу 30 сентября, выступая перед церемонией подписания договоров о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. Трансляция выступления президента доступна здесь.

«Переводят стрелки на Россию, мол, вот источник ваших бед. Опять врут. Есть все основания полагать, что западные элиты не хотят искать выход из кризиса, который возник по их вине», - заявил Путин.

Российский президент отметил, что коллективный Запад считает необходимым сломать Россию, чтобы разрешить клубок собственных противоречий.

«Сейчас, чтобы выпутаться из клубка противоречий, им нужно сломать Россию. Если этого не случится, не исключаю, они попытаются довести систему до коллапса. Не дай Бог хотят воспользоваться формулой «война все спишет». Очевидно, что нынешняя неоколониальная модель обречена», - сказал лидер Российской Федерации.

«По сути, они плюют на право миллиардов людей на свободу и справедливость», - резюмировал он.

Также Путин назвал русофобию расизмом и заявил, что западные страны «нагло» делят мир.

Ранее российский президент заявил, что за диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» стоят англосаксы.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии подписания договоров и выступления президента России Владимира Путина 30 сентября 2022 года.