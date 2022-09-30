Кадыров сообщил, что недоволен некоторыми моментами СВО на Украине

Чеченский лидер Рамзан Кадыров сделал важное политическое заявление Фото: kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что есть моменты спецоперации РФ на Украине, которыми он доволен, а есть те, которыми нет.

При этом, по словам Кадырова, он считает крайне правильным и верными действия Вооруженных сил РФ на тех направлениях, где в боевых действиях участвуют чеченские бойцы.

«Факт: где наши бойцы, я стопроцентно доволен», — цитирует чеченского лидера информагентство ТАСС.

Комментируя церемонию подписания договоров о вхождении в состав России Херсонской и Запорожских областей, а также в республик Донбасса, политик заявил, что «для нас — это хороший день». «Воссоединяются несколько регионов по волеизъявлению народа», — добавил он.

Ранее Кадыров сообщил, что тактика действий российских военных в ходе военной спецоперации РФ на Украине в ближайшее время кардинально изменится. По его словам, Вооруженные силы РФ готовы приготовить для ВСУ целый ряд "сюрпризов", которые могут серьезно изменить положение дел на фронте.