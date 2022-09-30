Кадыров заплакал во время выступления Путина

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров заплакал во время выступления президента России Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий, сообщает РИА Новости.

Во время речи российского лидера Кадыров поднял голову вверх и попытался отвести взгляд в тот момент, когда на его глазах навернулись слезы.

"Духовную связь люди передавали своим детям и внукам, несмотря на все испытания пронесли через года любовь к России. И это чувство никому не удастся в нас уничтожить", - сказал в тот момент президент РФ.

Церемония прошла сегодня, 30 сентября, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На ней присутствовали главы российских регионов, министры, сенаторы и депутаты.

Напомним, референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По результатам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ выступили 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.