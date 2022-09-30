Путин процитировал Нагорную проповедь Иисуса Христа

Путин процитировал Нагорную проповедь в выступлении накануне подписания документов о вступлении ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Практика подавления человеческих свобод на Западе приобретает черты сатанизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу 30 сентября, выступая перед церемонией подписания договоров о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. Трансляция выступления президента доступна здесь. Российский президент обратился к Нагорной проповеди, процитировав высказывание Иисуса Христа о лжепророках.

«Подавление свобод человека на Западе приобретает черты религии наоборот, откровенного сатанизма. В Нагорной проповеди Иисус Христос обличая лже-пророков говорит «По плодам их узнаете их». И эти ядовитые плоды уже очевидны людям не только в нашей стране, во всем мире, в том числе и на Западе», - отметил Владимир Путин.

Также Путин указал на нежелание западных элит искать выход из кризиса и заявил, что сейчас речь идет о борьбе «за справедливый и свободный путь» прежде всего для самих россиян и страны.

Ранее российский президент заявил, что за диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» стоят англосаксы и назвал русофобию расизмом.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии подписания договоров и выступления президента России Владимира Путина 30 сентября 2022 года.