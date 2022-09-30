Путин напомнил, что США первыми в мире применили ядерное оружие Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, говоря о лицемерности миропорядка, напомнил, что Соединенные Штаты первыми применили ядерное оружие, сбросив две бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.

«США – единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати говоря, создали прецедент», – заявил глава государства в ходе выступления в Кремле.

Как отметил политик, США также «оставили страшный след» в истории Кореи и Вьетнама, а сегодня пытаются «оккупировать Германию и Южную Корею под заявления о равноправии.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что насчет ядерной эскалации говорят те люди, которые ведут себя безответственно. Россия не хочет развивать эту тему, отметил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в применении ядерного оружия на Украине нет необходимости. Он также назвал абсурдными сообщения о возможном применении химического оружия.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии подписания договоров и выступления Владимира Путина