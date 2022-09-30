Кадыров заявил об освобождении из украинского плена еще двух российских офицеров

Рамзан Кадыров сделал важное заявление о возвращении в Россию попавших в плен российских военных Фото: kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении из украинского плена двух офицеров Вооруженных сил России, которые почти шесть месяцев провели в плену.

"Удалось вызволить из украинского плена еще двух военнослужащих, офицеров Вооруженных сил РФ. Они долгое время находились в неволе, а один из них провел в плену почти 6 месяцев", - отметил чеченский лидер в своем официальном телеграм-канале.

По словам политика, освобождение российских военных из плена стало возможным, "благодаря оперативным действиям командования и переговорщиков".

Ранее Кадыров рассказал об освобождении из украинского плена другого российского военнослужащего - Киргиза Мусаханова.

Глава Чечни отметил, что считает обмены военнопленными в ходе конфликта крайне важной и необходимой практикой. Кадыров также уточнил, что его делает очень счастливым "даже одна спасенная человеческая жизнь".

О том, планируется ли осуществлять в ближайшее время еще какие-либо обмены пленными между РФ и Украиной, глава Чечни не сообщил.