Кадыров заявил, что полностью доволен действиями чеченских военных в спецоперации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченский республики Рамзан Кадыров прокомментировал действия российских военных в ходе спецоперации на Украине. По словам политика, он на 100% доволен чеченскими бойцами.

«Есть моменты, где доволен, есть моменты, где недоволен, но где наши бойцы, там я 100% доволен», – сказал глава Чечни в разговоре с журналистами в Кремле.

«Для нас сегодня хороший день: присоединяются к нам несколько регионов по волеизъявлению народа. Это радует. Да здравствует Россия», – добавил Кадыров.

Как писал сайт KP.RU, ранее политик сообщил, что личный состав батальона «Юг-Ахмат» и добровольцы отправились из Чечни в зону проведения военной спецоперации в Донбассе.

Несколько дней назад Рамзан Кадыров назвал итоги референдумов в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях закономерным финалом многолетнего гнета.