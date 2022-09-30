Путин возможно посетит новые регионы РФ в будущем, в ближайшее время поездки не запланированы. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин пока не планирует поездки в новые субъекты РФ – республики Донбасса, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом заявил в пятницу 30 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков отметил, что сейчас у Путина плотный график, в котором нет посещений новых регионов. Тем не менее пресс-секретарь российского президента не исключил, что в будущем Путин посетит эти субъекты.

«Пока нет, пока много работы предстоит, но со временем наверняка это произойдет», - цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, в пятницу 30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

Главное из того, что Владимир Путин сказал в обращении перед подписанием договоров о расширении России, здесь на KP.RU.

Полный текст обращения Владимира Путина 30 сентября 2022 здесь.

Напомним, после подсчетов 100% голосов были озвучены результаты референдумов-2022 в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон проголосовали за присоединение к России.