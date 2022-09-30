В МВД России появится управление по борьбе с киберпреступностью Фото: REUTERS

В структуре Министерства внутренних дел России появится новое управление по борьбе с кибепреступностью. Соответствующий указ подписан президентом страны Владимиром Путиным.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, в МВД будет создано «Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий».

Как сообщается на сайте Министерства, решение обусловлено «большим количеством компьютерных атак, дистанционных хищений денежных средств и активным развитием противоправной цифровой индустрии». По информации ведомства, каждое четвертое преступление в России совершается с использованием IT-технологий. Это представляет угрозу населению и национальной безопасности страны, заявили в МВД.

Формирование нового ведомства будет осуществляться за счет перераспределения штатной численности органов внутренних дел, поэтому не потребует дополнительного финансирования, отметили в Министерстве.