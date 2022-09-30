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Политика30 сентября 2022 14:04

В МВД России появится управление по борьбе с киберпреступностью

Каждое четвертое преступление в РФ совершается с использованием IT-технологий, отмечают в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В МВД России появится управление по борьбе с киберпреступностью

В МВД России появится управление по борьбе с киберпреступностью

Фото: REUTERS

В структуре Министерства внутренних дел России появится новое управление по борьбе с кибепреступностью. Соответствующий указ подписан президентом страны Владимиром Путиным.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, в МВД будет создано «Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий».

Как сообщается на сайте Министерства, решение обусловлено «большим количеством компьютерных атак, дистанционных хищений денежных средств и активным развитием противоправной цифровой индустрии». По информации ведомства, каждое четвертое преступление в России совершается с использованием IT-технологий. Это представляет угрозу населению и национальной безопасности страны, заявили в МВД.

Формирование нового ведомства будет осуществляться за счет перераспределения штатной численности органов внутренних дел, поэтому не потребует дополнительного финансирования, отметили в Министерстве.