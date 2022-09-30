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Политика30 сентября 2022 14:15

США заявили о введении санкций против России за присоединение новых регионов

NBC: Белый дом заявил о введении дополнительных антироссийских санкций за присоединение РФ новых регионов
Мария ПАВЛОВА
США собираются ввести дополнительные санкции против России в ответ на присоединение РФ новых регионов.

США собираются ввести дополнительные санкции против России в ответ на присоединение РФ новых регионов.

Фото: REUTERS

США заявили о введении нового пакета санкций в отношении России в ответ на присоединение к ней четырех новых субъектов. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник в Белом доме.

«Администрация Байдена, как ожидается, сегодня утром даст ответ на попытку России присоединить части восточной Украины, объявив о «новых экономических издержках», - сообщил источник телеканалу.

Напомним, в пятницу 30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

Главное из того, что Владимир Путин сказал в обращении перед подписанием договоров о расширении России, здесь на KP.RU.

Полный текст обращения Владимира Путина 30 сентября 2022 здесь.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании Украиной заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке.