США заявили о введении санкций против России за присоединение новых регионов

США собираются ввести дополнительные санкции против России в ответ на присоединение РФ новых регионов.
Фото: REUTERS
США заявили о введении нового пакета санкций в отношении России в ответ на присоединение к ней четырех новых субъектов. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник в Белом доме.
«Администрация Байдена, как ожидается, сегодня утром даст ответ на попытку России присоединить части восточной Украины, объявив о «новых экономических издержках», - сообщил источник телеканалу.
Напомним, в пятницу 30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.
Главное из того, что Владимир Путин сказал в обращении перед подписанием договоров о расширении России, здесь на KP.RU.
Полный текст обращения Владимира Путина 30 сентября 2022 здесь.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании Украиной заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке.