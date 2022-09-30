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Политика30 сентября 2022 14:27

Лавров заявил, что мировые политики должны прочесть речь Путина от "А" до "Я"

По словам главы МИД РФ, Западу необходимо прислушаться к словам российского лидера
Александр КИСЛОВ
Глава МИД России Сергей Лавров призвал мировое сообщество изучить тезисы выступления Владимира Путина

Глава МИД России Сергей Лавров призвал мировое сообщество изучить тезисы выступления Владимира Путина

Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров призвал мировых политиков прочесть речь российского президента Владимира Путина от "А" до "Я".

По его словам, выступление Путина перед подписанием договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей является крайне важным, значимым и фундаментальным.

"Надеюсь, что серьёзные политики в мире прочтут речь путина от "а" до "я", многое для них должно стать абсолютно ясным", - цитирует главу российского внешнеполитического ведомства информагентство РИА Новости.

""Речь такая, которую невозможно игнорировать. Мы уже дали поручение всем нашим послам за границей широко ее распространить, издать в качестве документа в ООН, ОБСЕ, других международных организациях", - добавил Лавров, отдельно подчеркнув тот факт, что, по его мнению, заявление Путина о печальных последствиях затягивания Киевом переговоров "нужно воспринимать всерьез".