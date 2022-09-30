Лавров заявил, что мировые политики должны прочесть речь Путина от "А" до "Я"

Глава МИД России Сергей Лавров призвал мировое сообщество изучить тезисы выступления Владимира Путина Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров призвал мировых политиков прочесть речь российского президента Владимира Путина от "А" до "Я".

По его словам, выступление Путина перед подписанием договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей является крайне важным, значимым и фундаментальным.

"Надеюсь, что серьёзные политики в мире прочтут речь путина от "а" до "я", многое для них должно стать абсолютно ясным", - цитирует главу российского внешнеполитического ведомства информагентство РИА Новости.

""Речь такая, которую невозможно игнорировать. Мы уже дали поручение всем нашим послам за границей широко ее распространить, издать в качестве документа в ООН, ОБСЕ, других международных организациях", - добавил Лавров, отдельно подчеркнув тот факт, что, по его мнению, заявление Путина о печальных последствиях затягивания Киевом переговоров "нужно воспринимать всерьез".