В Чувашии восстановят дороги после завершения строительства трассы М-12

Сегодня, 30 сентября, прошло селекторное совещание о подписании меморандума в рамках взаимодействия между субъектами Российской Федерации, ГУ «Росавтодор» и Федеральным дорожным агентством при строительстве М-12 «Москва-Нижний Новгород – Казань».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов доложил, что все вопросы по меморандуму отрегулированы, документ подписан Минтрансом Чувашии и направлен всем участникам соглашения. До 10 октября он должен быть подписан всеми участниками.

Согласно меморандуму после завершения строительных работ восстановлению подлежат более 160 км автодороги М-12 «Москва-Нижний Новгород – Казань». Полноценное восстановление планируется после завершения трафика тяжеловесов по той или иной автодороге. Данный меморандум определяет выделение дополнительного финансирования из федерального бюджета. Также он подразумевает виды и объемы ремонта или капитального ремонта.

Глава Чувашии Олег Николаев ранее назвал автодорогу М-12 важной транспортной артерией, которая призвана реализовать задачу, поставленную Президентом России Владимиром Путиным, – связать территории соответствующими инфраструктурными проектами, магистралями. Он отметил, что строительство автомобильной дороги М-12 послужит импульсом для развития, как дорожной отрасли, так и экономики республики в целом.