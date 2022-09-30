Британцы впечатлились заявлением Путина о готовности защищать новые российские регионы Фото: REUTERS

Читатели издания Daily Mail оценили заявление президента России Владимира Путина о готовности обеспечить безопасность вошедших в состав РФ Донбасса, Запорожья и Херсонской области.

"Прекрасная новость. Он заботится о своем собственном народе, чего Украина никогда не делала. Вместо этого в течение восьми лет ВС Украины бомбили мирное население. Удачи, русский народ! У вас есть лидер, который реально заботится о вас", - написал clear.

"Украине следует признать референдумы и прекратить агрессию, Киеву пора начать переговоры с Москвой", - выразил свое мнение Omegatrooper.

Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона сегодня, 30 сентября, подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По результатам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ выступили 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.