Кадыров заявил, что Россия полностью освободит Запорожье и ДНР в ближайшее время

Рамзан Кадыров сделал важное заявление о дальнейшем ходе специальной военной операции РФ на Украине Фото: kremlin.ru

России удастся в ближайшем будущем окончательно освободить ДНР, а также районы на Херсонском и Запорожском направлении: это будет наша территория. С соответствующим заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Удастся окончательно освободить ДНР, а также районы на Херсонском и Запорожском направлении – это наша территория. Никто не имеет право шутить с нами", - цитирует Кадырова информагентство РИА Новости.

Чеченский лидер уверен в том, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции на Украине в ближайшее время кардинально изменится в лучшую для Вооруженных сил РФ сторону.

Кадыров не сомневается в том, что уже в скором будущем все без исключения территории новых российских регионов будут находится под полным контролем армии РФ (а Вооруженные силы Украины обязательно будут изгнаны из тех населенных пунктов, которые они временно контролируют на сегодняшний день).