В Еврокомиссии заявили об угрозе, якобы исходящей от въезжающих в ЕС россиян

Еврокомиссар допустила, что выезжающие из РФ в связи с мобилизацией россияне могут представлять опасность для стран Евросоюза. Фото: REUTERS

Россияне, уезжающие из РФ в связи с мобилизацией, якобы могут представлять угрозу безопасности стран Евросоюза. Такое предположение выдвинула еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, комментируя в пятницу 30 сентября обновленные инструкции странам ЕС по выдаче виз россиянам и контролю на границах.

Йохансон заявила, что факт уклонения от мобилизации и нежелания участвовать в боевых действиях не означает, что уехавший из страны россиянин «не представляет угрозы для Европейского союза».

По словам Йоханссон, Еврокомиссия также рекомендует странам ЕС не принимать заявки на визы, поданные россиянам в третьих странах.

«В инструкциях мы говорим о том, что страны ЕС не должны принимать заявки на шенгенские визы от граждан РФ, находящихся в третьих странах», - заявила Йоханссон.

Еврокомиссар уточнила, что инструкции не затрагивают аспекты запроса убежища в ЕС и уточнила, что те, кто собирается надолго остаться в странах Евросоюза, должны сразу запрашивать разрешение на длительное нахождение в стране.