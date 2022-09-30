Андрей Никитин: «Мы приветствуем четыре новых субъекта в составе нашей великой страны»

«Президент сегодня обозначил цели, объяснил, почему мы принимаем эти решения. Они понятные и абсолютно верные. Безусловно, мы приветствуем четыре новых субъекта в составе нашей великой страны», – сказал Андрей Никитин.

В июле этого года Новгородская область взяла шефство над Васильевским районом Запорожской области. Глава Новгородской области заверил, что регион и в дальнейшем станет помогать в восстановлении этой территории.

«Мы будем помогать коллегам входить в бюджетный процесс, участвовать в национальных проектах. У нас эта работа не останавливалась. Специалисты оттуда приезжают к нам, наши специалисты работают в Запорожье. Думаю, в ближайшее время мы с главой Запорожской области и с руководством Васильевского района встретимся и проговорим основные вопросы. Задачи подготовки к осеннему сезону мы вместе уже реализовали. Дальше будем работать по приоритетным направлениям», – поделился планами Андрей Никитин.

Губернатор напомнил, что в результате реализации национальных проектов каждый российский регион может участвовать в огромном количестве инициатив. У каждой территории есть возможности для развития.

«Мы рады, что четыре новых региона нашей страны также получат такую возможность. Величие нашей страны - это качество жизни во всех субъектах в целом и в Новгородской области, в частности. Поэтому для меня, как для губернатора Новгородской области, задачи не меняются. Это дороги, школы, инфраструктура для жизни новгородцев. Я буду этим заниматься», – заявил Андрей Никитин.