Европейские эксперты оценили мощность взрывов на "Северных потоках" в сотни кг тротила

Магнитуда мощных взрывов на "Северных потоках" составила 2,3 и 2,1 по шкале Рихтера, отмечают эксперты Фото: REUTERS

Мощность взрывов на "Северных потоках" оценивается в сотни килограммов в тротиловом эквиваленте, говорится в совместном официальном письме, распространенном постоянными представительствами Швеции и Дании при ООН.

Письмо опубликовала в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter глава шведского МИДа Анн Линде в преддверии предстоящего срочного заседания Совета безопасности ООН в связи с диверсиями на "Северных потоках".

"Взрывы были зарегистрированы сейсмологическими институтами и произошли в международных водах. Магнитуда взрывов составила 2,3 и 2,1 по шкале Рихтера соответственно, что, вероятно, соответствует взрывной нагрузке в несколько сотен килограммов", - отмечается в опубликованном документе.

Ранее 30 сентября 2022 года российский президент Владимир Путин в своем большом выступлении перед подписанием договоров о вхождении в РФ республик Донбасса и освобожденных областей юга Украины публично заявил о том, что, по его данным, диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.

«Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям — невероятно, но факт», — сказал он. Путин уточнил, что речь идёт об организации взрывов на международных газовых магистралях «Северного потока». По его словам, англосаксы фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

Также о западном следе в ЧП на российских газопроводах сообщил и глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, отметивший, что у его ведомства уже имеют в распоряжении материалы, которые подтверждают подобную версию.