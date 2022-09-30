The Spectator: в Европе началась деиндустриализация Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Без российского газа экономика стран Европы будет ухудшаться, что приведет к деиндустриализации, сообщает The Spectator.

"Стремительный развал экономики, который в настоящее время переживает Британия, — это просто ускоренная версия того, через что в скором времени придется проходить всей Европе", — пишет автор публикации Филип Пилкингтон.

Он полагает, что в Евросоюзе произойдет развал экономики. Поскольку производители будут вынуждены увеличивать цены на свои товары из-за высоких цен на энергоносители, а людям станет выгоднее приобретать зарубежную продукцию, европейские предприятия лишатся конкурентоспособности.

Ранее в МВФ дали прогноз, сколько Европа сможет прожить без газа из России. В Международном валютном фонде считают, что Европа полгода продержится без поставок из РФ.

Также ранее экономист Экономист Медушенко заявил, что Европа рискует замерзнуть без российского газа. По его мнению, это может произойти, если все они откажутся оплачивать поставки газа в рублях.