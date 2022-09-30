Экономист предрек снижение курса евро в ближайшее время Фото: REUTERS

В экономике Европы сейчас отсутствуют положительные моменты, однако говорить о дальнейшем резком снижении курса евро сложно, считает экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его мнению, в ближайшее время ожидается дальнейшее плавное понижение курса евро. Эксперт прогнозирует, что значение курса этой валюты будет держаться в пределах 53–54 рублей. Об этом Беляев рассказал NEWS.ru.

- Судя по перспективам восстановления и отсутствию положительных моментов в экономике Европы, вполне вероятно плавное понижение ... Скорее всего, курс евро будет на уровне 53-54 рублей с тенденцией к плавному снижению, - прогнозирует экономист.

Ранее сообщалось, что курс евро в ходе торгов в пятницу, 30 сентября, ускорил падение. Согласно данным Московской биржи, европейская валюта торговалась ниже 52 рублей, что произошло впервые с октября 2014 года.