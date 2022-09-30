Губернатор Оренбургской области Денис Паслер присутствовал на церемонии подписания договоров о новых субъектах РФ

Сегодня, 30 сентября, в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о вступлении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Сегодня, 30 сентября, в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о вступлении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На мероприятии присутствовал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

- Наша страна сильна суверенностью, свободой, созиданием и справедливостью. Сегодня действительно великий день, который в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье ждали много лет. Для меня честь быть свидетелем исторического момента — вхождения в состав России Донбасса и Новороссии, жители которых, как сказал Президент, становятся нашими навсегда. Своих не бросаем - для россиян это не просто слова, - сказал Денис Паслер.

Церемония подписания договоров о включении новых регионов в состав Российской Федерации состоялась после выступления Президента России.

Свои подписи в документах поставили Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.