Психолог Карасева посоветовала россиянам придумать ритуал, чтобы перестать читать тревожные новости Фото: Shutterstock

Психолог и основатель компании Inbalansy Юлия Карасева рассказала россиянам, как можно перестать думскроллить или читать тревожные новости.

По словам эксперта, в качестве варианта - можно не пользоваться телефоном перед сном. Все дело в том, что думскроллинг часто приводит к нарушению сна, ухудшает настроение человека, а также может способствовать увеличению подверженности страхам и хроническим стрессу. Об этом пишет Lenta.ru.

- Например, изначально цель - проверить рабочую почту, потом вы уже невольно читаете новости, затем затягиваясь в замкнутый круг, личную почту, потом - проверяете все чаты, уведомления, соцсети и возвращаетесь в рабочую почту - круг завершился. Этот замкнутый круг может повторяться, - рассказала психолог.

Карасева добавила, что перестать читать тревожные новости можно, если использовать в телефоне ограничение на использование соцсетей или придумать себе ритуал.

- Можно представить, что, когда ваш палец тянется, чтобы нажать на очередное приложение, зайти в соцсеть, его колет что-то острое, например, иголка. Это станет напоминанием вам, что, может быть, и не стоит тратить на это время? - предложила она. Однако она отметила, что ритуал может быть у каждого свой.

Однако вызывать тревогу могут не только новости, но и наступление осени. Ранее ФАН, что, чем реалистичней будут мысли человека об осенней депрессии, тем меньше она его будет беспокоить. По словам психолога Михаила Хорса, обычно осенней депрессией люди называют биохимическую реакцию организма на дефицит солнечного света и тепла.

Тем временем телеканал "360" сообщает, что психолог Дарья Дроженко призвала граждан не подавлять свои эмоции, если из одолевает тревога и паника. Нужно помнить, что страх и тревога - это нормальные чувства.