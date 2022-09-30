НАТО предупредила Россию о “серьезных последствиях” в случае применения ядерного оружия

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Россию ждут "серьезные последствия", если она применит ядерное оружие, заявил сегодня, 30 сентября, Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

При этом он отметил, что НАТО внимательно следит за поведением РФ и не наблюдает признаков ее готовности к применению ядерного оружия.

Ранее в МИД заявили, что Россия не собирается применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине. В ведомстве отметили, что Москва продолжит придерживаться принципов, в соответствии с которыми в такой войне "не может быть победителей".

Также посол РФ в Британии Келин заявил, что Россия не намерена применять тактическое ядерное оружие на Украине. По его словам, у российской стороны есть строгий перечень условий применения такого вида оружия.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 сентября 2022 года можно прочитать здесь.