Названы методы борьбы со стрессом Фото: Евгения ГУСЕВА

Справиться с острым стрессом можно, если представить во рту вкус шоколада или лимона, посоветовала россиянам психолог Елена Комолова.

По словам эксперта, такой прием позволит заставить заработать слюнные железы. такая техника должна включить парасимпатическую ("затормаживающую") нервную систему. Если мысли о лимоне во рту не сработали, то, как вариант, можно выпить стакан воды. Об этом пишет Lenta.ru.

Среди других экспресс-методов борьбы с эмоциональным напряжением она назвала душ. Кроме того, психолог советует поплавать в бассейне или хотя бы умыться.

Также Комолова напомнила, что кратковременный стресс иногда может быть полезным, поскольку способствует адаптации организма к новым условиям.

Ранее ФАН писал, что наиболее частой причиной нервного перенапряжения является следование ожиданиям окружающих вместо собственных целей. Как рассказала коуч Юлия Чай, состояние стресса является логичной и вполне нормальной реакцией на окружающие перемены.

Тем временем Life.ru пишет, что известный кардиолог России Лео Бокерия рассказал о способах борьбы со стрессом. Врач отметил, что бороться с волнением поможет и ходьба, она полезна в том числе для предотвращения сердечных заболеваний и возрастных изменений.