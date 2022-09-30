Депутат Бессараб допустила индексацию пенсий в 2023 году выше заявленных 4,8% Фото: Иван ВИСЛОВ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о размере индексации пенсии в 2023 году. По прогнозам парламентария, такое возможно при повышении инфляции.

В Минтруде сообщили, что с1 января 2023 года страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров проиндексируют на 4,8%. Сумма выплат поднимется в среднем по стране до 21 864 рубля.

Этот показатель Светлана Бессараб назвала плановым. Но он может быть увеличен.

- В случае увеличения процента инфляции мы помним, что президентом всегда своевременно принимается решение о дополнительной индексации, - сказала Бессараб «Москве 24».

Подобная практика уже применялась, если уровень запланированной инфляции оказался выше.

Увеличение на 4,8% будет актуально, если инфляция будет на уровне в 4,8%. Тогда показатель, заложенный в бюджете, будет исполнен.

Индексация пенсии произойдет автоматически. Для пересмотра выплат не придется писать никаких заявлений.

На выплату выделили более 9,5 триллиона рублей. Эта сумма заложена в бюджете Социального фонда. Каждый год пенсии индексируются с 1 января, но в 2022 году решили провести поэтапное повышение из-за высокой инфляции, передает телеканал "360".

С 1 октября 2022 года ежегодно проводится индексация военных пенсий. Их получают все, кто проходил военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, Росгвардии, и тд. Прибавка будет рассчитываться индивидуально, пишет газета "Известия".